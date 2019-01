Zelfs buren bedreigde Tilburger Alain S. moesten korte tijd onderduiken

BADHOEVEDORP/TILBURG - Ook buren en familieleden van de bedreigde Tilburgse drugscrimineel Alain S. hebben in 2012 op last van de politie korte tijd onder moeten duiken. Dat was omdat de Tilburgse ‘hennepfamilie’ K. had gehoord dat S. op het politiebureau een boekje open had gedaan over de criminele activiteiten van de familie.

Marielle van Essen, advocaat van Alain S., betoogde dat dinsdagmorgen op de tweede dag van het megaproces tegen de familie K. Van Essen vindt dat politie en justitie S. hebben misleid: in ruil voor zijn openhartige inkijkje in de Tilburgse drugswereld zou hem ‘een nieuwe start’ zijn beloofd. Justitie ontkent dat S. een 'deal’ in het vooruitzicht is gesteld. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren drie jaar celstraf tegen de 49-jarige Tilburger .

Deal of geen deal?

S. stapte op 20 april 2012 naar de politie toe, naar eigen zeggen om aangifte te doen van bedreiging en afpersing door de familie K. Daar had hij het mee aan de stok gekregen na enkele geripte hennepkwekerijen. In de veronderstelling dat hij een deal had met politie en justitie, vertelde S. daarna -in verschillende sessies- honderduit over de Tilburgse onderwereld. ,,Pas toen hij in de gaten kreeg dat hij het in het ootje werd genomen, heeft hij mijn ingeschakeld", zei advocaat Van Essen. ,,Hij vertelde me dat er een deal was, maar dat hij nog niks op papier had staan.”

Direct na zijn eerste bezoek aan het politiebureau werden S. en zijn gezin ondergebracht op een vakantiepark in Nederland. Onder bescherming van de politie moest hij daar blijven. Op 27 april ging de politie langs bij de familie K., om te zeggen dat ze S. niet meer mochten bedreigen. Van Essen: ,,Daarna was de boot helemaal aan, want de familie snapte dat S. naar de politie was gestapt. Het betekende dat zijn buren en andere familieleden in veiligheid moesten worden gebracht".

