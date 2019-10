Zelfs na amputatie benen danst Joop Nuijten (79) uit Dongen door

Broer coffeeshop­hou­der krijgt drie maanden cel voor wapenbezit

14:39 TILBURG - Een 44-jarige Tilburger moet drie maanden de gevangenis in voor bezit van een vuurwapen. Dat werd op 25 september gevonden in de garagebox waar ook een voorraad softdrugs van coffeeshop Africa lag. De man is de broer van de eigenaar van de coffeeshop. Justitie had een half jaar cel geëist.