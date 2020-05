Zelfs Patiënt Nul trapt zich in het zweet voor De Kiosk: corona raakt ‘huiskamer van Loon op Zand’ extra hard

Is het vandaag Rondje voor de Kiosk of Tour de Frans in Loon op Zand? Het mag allebei van Frans Timmers. Confetti, door burgemeester Hanne van Aart de lucht in geschoten, dwarrelt nog neer als de kastelein van De Kiosk zich nog wat beduusd toont. Vet gesponsord gaan 17 mountainbikers zich deze zaterdagmiddag voor zijn horecazaak in het zweet trappen - de duinen in het vizier.