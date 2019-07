Zelfs ‘zlfs’ is in de Tuinstraat niet veilig: plekgedicht weer vernield

Juliana Rios werkt iedere dag aan de Nachtwacht van Esbeek

14:55 ESBEEK - Het belooft een prachtig kunstwerk te worden, de spectaculaire muurschildering van Juliana Rios aan de Groenstraat in Esbeek. De Colombiaanse kunstenares is drie maanden lang artist in residence in het dorp en dat bevalt haar zo goed dat ze een blijvend eerbetoon aan de Esbeekse gemeenschap wilde maken.