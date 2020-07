Zelfstandige muziek- en dansdocenten in Goirle staan te trappelen

Dronken bestuurder rijdt tegen boom in Tilburg

6:30 TILBURG - Een automobilist is vrijdagavond omstreeks 22.30 uur met zijn auto tegen een boom gebotst op de Moersedreef in Tilburg. De bestuurder raakte licht gewond en is door ambulancepersoneel onderzocht, hij hoefde niet naar het ziekenhuis.