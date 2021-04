Zendmast zet kwaad bloed in Oisterwijk: ‘Gemeente komt niet voor eigen bewoners op’

Locatie windmolens Alphen blijft nog open

23 april ALPHEN - Er staat nog niets vast over de locatie voor vier windmolens in Alphen. Het gemeentebestuur houdt daar zelf de regie in. Mogelijke geschikte plekken worden pas duidelijk wanneer B en W van Alphen-Chaam komen met een ‘lokale handreiking’ over het opwekken van wind- en zonne-energie.