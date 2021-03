Zenuwslopende halve finale wacht voor Nandi en Jolijn in ‘Op zoek naar Maria’

Inbraak­golf bij Tilburgse bergingen en schuurtjes: blikken verf, magnetrons en kerstspul­len meegenomen

25 maart TILBURG - Wie denkt zijn spullen in bergingen of schuurtjes veilig te hebben opgeslagen, kan het goed mis hebben. In de eerste drie maanden van dit jaar is er een forse toename van het aantal inbraken gemeld in Tilburg. Twee mannen die in de nacht van woensdag op donderdag in verschillende bergingen aan het Stedekehof in Tilburg inbraken zijn aangehouden.