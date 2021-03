Zes bouwlagen erop, horeca erin: derde plan voor het Ketelhuis ligt klaar, bouwer wil nog dit jaar van start

Het Ketelhuis in de Spoorzone stond op de planning om gesloopt te worden voor de aanleg van de Burgemeester Brokxlaan, maar werd op het nippertje gespaard. De herontwikkeling is weerbarstiger: twee eerdere plannen sneuvelden.



Nu is ontwikkelaar SDK Vastgoed aan zet. De bouwer die alomtegenwoordig in de Spoorzone actief is geeft er een herbestemming met horeca aan. Dit jaar nog, luidt de planning.



Het Ketelhuis - in 2015 tot monument uitgeroepen - krijgt er zes verdiepingen bovenop met daarin 48 ‘loft-achtige’ woningen. Het gebouw wordt daarmee circa 26 meter hoog. Daar rechtsachter - vanaf de Burgemeester Brokxlaan gezien - komen nog twee verdiepingen laagbouw te staan, met 14 appartementen. SDK kan de schetsen nog niet vrijgeven: die moeten eerst langs de omgevingscommissie.



Op de begane grond is ruimte voor een kleine horecazaak en plaats voor meerdere kleine bedrijven of werkplekken. Daar is nog geen exacte invulling voor. ,,En voor de horeca hebben we op dit moment nog geen kandidaat”, vertelt Mark Janssens van SDK Vastgoed.