Zes gewonden bij uitslaande woningbrand in Dongen, persoon nog vermist

KIN Installa­tie­tech­niek naar Kaatsheu­vel: bedrijf vestigt zich in oude Rabobank aan de Horst

KAATSHEUVEL - KIN Installatietechniek uit Rijen vestigt zich volgend jaar juni in Kaatsheuvel. De BINK Groep die het bedrijf per 1 januari overneemt, heeft de oude Rabobank gekocht. Het pand aan de Horst dat de laatste jaren in handen was van de Efteling.

26 november