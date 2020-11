Zes jaar later gebeurt het: de eerste paal voor garage Renova bij Leyhoeve staat

TILBURG - In alle vroegte, de maandagochtend was nog donker, was het dan zover: de officiële bouwstart van de veelbesproken Renova-garage aan de Kempenbaan. Twee generaties Alkemade hielpen mee de eerste paal te slaan: Joep, zestig jaar geleden de stichter van het familiebedrijf en zoon Jan-Hein.

Zes jaar verstreken al voordat de bouw daadwerkelijk kon beginnen. ,,Maar nu kunnen we zeggen dat we hopen op 1 november 2021 open te zijn”, aldus Jan-Hein Alkemade, algemeen directeur van Renova. Bob van Hal is in Tilburg de vestigingsmanager.

Renova is dealer van BMW en Mini en heeft vijf vestigingen en 230 medewerkers in Brabant en Zeeland. In de nieuwe Tilburgse garage komen ook BMW-auto's uit de racesport te staan.

Het terrein naast woonzorgcomplex Leyhoeve lag al geruime tijd braak, volgens Alkemade doordat Renova en BMW het nog niet eens waren over de indeling van de vierkante meters voor de auto’s.

De komst van het autobedrijf naar deze zichtlocatie had heel wat voeten in de aarde. Bewoners van Leyhoeve probeerden het lange tijd te voorkomen, maar het stadsbestuur hield vast aan in 2014 met Renova gemaakte afspraken over een operatie in drie fasen.

Als de garage weg is op de huidige locatie aan de Ringbaan-Oost, komt daar een Aldi-supermarkt. Die vervangt de vestiging aan de Spoordijk, die in augustus al sloot. ,,In juni of juli van 2022 moet dat pand er volgens de huidige planning staan”, zegt Alkemade.

Dan pas wordt ook een begin gemaakt met de bouw van woningen op het terrein aan de Spoordijk. ,,We hopen daar halverwege volgend jaar de plannen voor te ontvouwen.” Tot dusver is gesproken over vijftien grondgebonden woningen. Maar in de wijk leeft de wens om er appartementen voor ouderen neer te zetten. Ook die optie is volgens Alkemade nog niet uitgesloten.