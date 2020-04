Zes lintjes in Loon op Zand: ‘Ik hoop dat je er toch van kunt genieten’

Ze heeft zich vrijdagochtend geïnstalleerd in de raadzaal in Het Klavier met haar mobieltje tegen een stapel printpapier om te videobellen. Zo krijgt om half tien mecanicien Ben van den Berg als eerste te horen dat hij door zijne majesteit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna volgen nog vijf telefoontjes.

Lintje hou je nog te goed

,,Ik vind het ook een heel aparte manier om zo iemand in het zonnetje te zetten”, zegt Van Aart. ,,Ik had je heel graag toegesproken, maar ik hoop dat je er toch van gaat genieten. Het lintje hou je nog te goed tot later dit jaar.”

De oorkonde werd al wel bij de nieuw gedecoreerden aan huis bezorgd, samen met een bos bloemen en een fles oranjebitter. De volgende zes inwoners van Loon op Zand kregen een koninklijke onderscheiding:

Ben van den Berg (77) uit Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als mecanicien houdt hij sinds 1991 de Wielervereniging De Jonge Renner in Oosterhout letterlijk draaiende. De club met zo'n 230 leden is tevens de opleidingsploeg van profteamJumbo-Visma. Ook beheert hij de Service Course, waarin het reservemateriaal wordt opgeslagen. Van den Berg gaat bij alle trainingen en koersen in binnen- en buitenland mee. Voor de jonge wielertalenten is hij de steun en toeverlaat.

Rob Janssen (53) uit Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In juni 1994 meldde hij zich bij de vrijwillige brandweer in de gemeente Loon op Zand voor het team Kaatsheuvel. Daar heeft hij nu de functie van Bevelvoerder/chauffeur TS in de rang van Brandmeester. Begin dit jaar ontvingen al twaalf collega-brandweerlieden een koninklijke onderscheiding, omdat ze langer dan twintig jaar in dienst waren jaar bij de vrijwillige brandweer. Janssen was toen verhinderd.

Els Dingemans-van Beers (66) uit Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al vijftig jaar is ze actief lid van koor La Jeunesse. Ze zat in het bestuur en diverse commissies. Vanaf de oprichting heeft ze een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling en koers van het koor: de kwaliteit van muziek, de keuzes van repertoire en de begeleiding van solisten. Daarnaast was en is Els Dingemans als vrijwilliger actief bij De Vossenberg, voor de Nierstichting en Unicef en voor Natuurmonumenten op Landgoed Huis ter Heide. Als mantelzorger stond ze bijna tien jaar voor haar zus en moeder klaar.

Nel Klijsen-van der Velden (71) uit Kaatsheuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als speelster en vrijwilligster zette ze zich 34 jaar lang in voor volleybalvereniging VIO in Waalwijk. Zij droeg bij aan activiteiten, was lid en voorzitter van de feesttoernooicommissie en coach van een damesteam. Sinds 2007 hoort ze bij de vrijwilligers van de Parochie H. Willibrord. Als koster van de St. Janskerk in Kaatsheuvel regelt Nel Klijsen de dagelijkse gang van zaken. Ze zorgt dat het kerkhof en het stiltecentrum toegankelijk zijn en is gastvrouw in het parochieel centrum. Ze bereidt de eucharistievieringen en uitvaarten voor en maakt de roosters voor de collectanten en de misdienaars, die ze ook opleidt. Ze doet werkzaamheden op het secretariaat en houdt met andere vrijwilligers ook de kerk schoon.

Harrie Daems (67) uit Loon op Zand, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Penningmeester sinds 1978 en vrijwilliger bij voetbalvereniging Uno Animo, waarvan hij in 1963 lid werd. Ook doet hij de ledenadministratie en is hij verantwoordelijk voor het clubhuis. Verder houdt hij zich bezig met de velden, het onderhoud en de groenploeg. Bovendien traint Harrie Daems ook al 25 jaar de lagere seniorenelftallen van Uno. Voor de leden is hij een aanspreekpunt binnen de vereniging op vele terreinen.