Zes maanden celstraf voor ‘ontucht’ bij Diamant

Onvast ter been en een dubbele tong. ‘Ik drink geen alcohol, het is mijn maag’

12:00 TILBURG - Al drie keer eerder is de 25-jarige Tilburger J. van den N. betrapt met te veel alcohol op. En ook dit keer staat hij voor de kantonrechter in Tilburg omdat hij van een fietspad in zijn woonplaats in kennelijke staat is opgeraapt door ambulancebroeders. ,,Nee. Dat klopt niet", blijft de verdachte stellig. ,,Ik mag helemaal niet drinken vanwege mijn maag."