Zes mannen kregen in Hilvarenbeek vandaag een lintje

HILVARENBEEK - Burgemeester Evert Weys mag dit jaar zes mannelijke inwoners van zijn gemeente feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Dat is iets minder dan vorig jaar toen de burgervader nog acht adressen bezocht. Weys rijdt dit jaar naar Jan van Beurden in Diessen, Wim van den Biggelaar in Biest-Houtakker, Krien Gosens in Haghorst en in Hilvarenbeek mag hij Bert van Helvoirt, Bart Ketelaars en Hans Kluijtmans onderscheiden. Evenals vorig jaar spreekt de burgemeester de decorandi van afstand toe, de partner mag het lintje opspelden.

Lintje voor Jan van Beurden

De 78-jarige Jan van Beurden uit Diessen is al minstens 37 jaar actief als vrijwilliger. Daarvoor wordt hij nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van die tijd was hij ruim 15 jaar op bestuursniveau betrokken om de cultuurhistorische samenleving te waarborgen en te archiveren. Vanaf 1984 tot 2004 deed hij dat als secretaris van de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Diessen. Van 2004, en nog steeds, is hij actief betrokken bij de parochie als vrijwilliger voor de werkgroep groen- en gebouwenonderhoud.

Van 2005 tot 2020 was Van Beurden secretaris bij de Heemkundige Kring (Ioannes Goropius Becanus) Hilvarenbeek en Diessen én gedurende dezelfde periode was hij secretaris en penningmeester voor de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum de Dorpsdokter. Afgelopen jaar legde hij deze functies neer, maar Van Beurden blijft als vrijwilliger nog altijd zeer actief betrokken.

Wim van den Biggelaar (68) Biest-Houtakker

Wim van den Biggelaar is een duizendpoot in zijn eigen Biest-Houtakker. Er is bijna geen vereniging of organisatie waarbij hij niet betrokken was of is. Als 12-jarig jongetje werd hij lid van de voetbalclub (1964) om daarna, vanaf 1980, meer dan actief bezig te zijn met besturen van verenigingen en organisaties in het dorp.

Zo is Van den Biggelaar vanaf 1980 eerst bestuurslid en later secretaris van voetbalvereniging SVSOS. Van 1981 tot 1993 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij Carnavalsvereniging de Pinnekleuvers. Ook in 1981 startte hij als bestuurslid en later werd hij voorzitter van het BelangenOrgaan Biest-Houtakker (BOB). In 2002 legde hij deze taak neer.

Daarnaast was hij 18 jaar bestuurslid van het Centraal Antenne Systeem (CAS) van gemeente Hilvarenbeek en bestuurslid van de Biestse Volksfeesten en de Stichting Hilvarenbeek 2000. In 1991 (tot heden) werd Van den Biggelaar penningmeester en later voorzitter (sinds 2012) van het Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap Biest-Houtakker. Hier was hij midden jaren 90 ook een aantal jaren Koning.

Omdat Wim van den Biggelaar als een belangrijke pijler onder het florerende en actieve verenigingsleven van Biest-Houtakker mag worden gezien volgens de aanvragers van het lintje, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Krien Gosens (71) Haghorst

Krien Gosens zet zich al meer dan 25 jaar in als vrijwilliger. Vrijwel altijd op de achtergrond, maar overal inzetbaar. Daarmee is hij een pijler voor de verenigingen waarbij hij betrokken is.

Gosens is een ‘handen-uit-de-mouwenman’ die zich naast zijn werk als agrariër inspande voor onder meer voetbalvereniging EDN uit Haghorst. Van 1985 tot heden is hij aan deze vereniging in diverse en wisselende hoedanigheden verbonden. Als vrijwilliger, jeugdelftalleider en scheidsrechter. Ook was hij ruim 15 jaar actief binnen het bestuur als algemeen bestuurslid en penningmeester.

Gosens is altijd op de achtergrond actief, bijvoorbeeld met onderhoud, sponsoring of het begeleiden van evenementen. Daarnaast is hij sinds 1999 vrijwilliger bij en sinds 2004 bestuurslid van het CDA, afdeling Hilvarenbeek.

De 71-jarige Haghorstenaar heeft de versierselen opgespeld gekregen die horen bij de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bert van Helvoirt (74) uit Hilvarenbeek

Bert van Helvoirt (74) uit Hilvarenbeek is breed inzetbaar als vrijwilliger en hij doet dat al bijna vijftig jaar op meerdere gebieden. Zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van cultuur is Van Helvoirt een graag geziene figuur onder de vrijwilligers van onze gemeente.

Hij begon in 1971 als vrijwillig brandweerman, om 30 jaar later met functioneel pensioen te gaan. Hij bleef daarna verbonden en actief bij de vrijwillige brandweer als zeer actief vrijwilliger en bestuurslid van brandweervereniging de Snelblussers, waar hij ondersteunt bij onder meer de wekelijkse oefenavonden en brandweerwedstrijden.

Al snel na de start als brandweerman verbond hij zich als muzikant aan blaasorkest D’af en Toeters. Hier bepaalde hij de maat op zijn grote trom. Vanuit deze rol werd hij vrijwilliger en technisch ondersteuner bij diverse, jaarlijks terugkerende, muzikale activiteiten.

Vanaf 2004 is Van Helvoirt lid en vrijwilliger bij de Stichting Festival Zomergeblaos. Ook is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek. Vanaf 1983 tot heden is Van Helvoirt als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Beekse Carnaval de Pezerikken als lid van de technische commissie en toezichthouder op het gebied van de veiligheid.

Van Helvoirt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bart Ketelaars (77) uit Hilvarenbeek

Bart Ketelaars zet zich al meer dan 50 jaar vol overgave en gedrevenheid in op het gebied van natuurbeheer en -behoud. Hij is een verbinder tussen agrariërs en de vrije natuur en inspireert agrariërs om te zorgen voor een goede balans tussen zakelijk gebruik van de natuur versus het behoud hiervan.

Tussen 1971 en 1982 was Ketelaars voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), afdeling Tilburg en bestuurslid bij de KPJ te Hilvarenbeek. In 1980 werd hij bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Hilvarenbeek (tot 1986). Van 1985 tot 1990 was hij commissielid van het CDA, afdeling Hilvarenbeek. Vanaf 1985 is dhr. Ketelaars vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Norbertus.

Ook is hij sinds 1995 actief bij de Vereniging voor Natuur en Milieu Hilvarenbeek als vrijwilliger in diverse werkgroepen. Ook was hij bij deze vereniging ruim 10 jaar bestuurslid (1999-2010). Daarnaast is Ketelaars lid van de Uilenwerkgroep (sinds 1998 medeoprichter en vrijwilliger), Natuurwerkgroep Hilvarenbeek (vanaf 2003) en de Nestkastwerkgroep Groenendael (vanaf 2010).

Deze werkgroepen beheren de nestkasten van diverse vogelsoorten op diverse locaties in onze gemeente en zorgen voor het onderhoud en het ringen. Ook werd Ketelaars in 2010 bestuurslid en later ad-interim voorzitter (tot 2017) en actief vrijwilliger bij de Agrarische Natuurvereniging Kempenland. Sinds 2012 is dhr. Ketelaars bovendien nog als activiteitenbegeleider verbonden aan de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Esbeek.

Sinds vandaag is Ketelaars Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans Kluijtmans (73) uit Hilvarenbeek

Hans Kluijtmans zet zich al meer dan een halve eeuw belangeloos in als vrijwilliger op diverse gebieden in zijn woonplaats. Ruim 55 jaar geleden begon hij als vrijwillige brandweerman, dit bleef hij 37 jaar. Hij bekwaamde zich gedurende deze periode voortdurend door diverse intensieve trainingen en opleidingen te volgen. Na zijn afscheid, in de rang van Adjunct-hoofdbrandmeester, blijft hij actief als bestuurslid en vrijwilliger binnen de vrijwillige brandweervereniging de Snelblussers.

Ook is hij op vrijwillige basis nog actief bij de Vrijwillige OfficiersClub. Deze werd tijdens zijn brandweerjaren mede door hem opgericht voor vrijwillig officieren bij de brandweer in Zuid-Nederland.

Kluijtmans sloot zich in 2010 aan bij de Vereniging Huntington. Naast zijn bewonderenswaardige inzet als mantelzorger voor zijn echtgenote die lijdt aan deze progressieve ziekte, zet hij zich in voor deze stichting. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar deze aandoening.

Alsof hij nog niet voldoende om handen heeft, is Kluijtmans ook nog vrijwillig actief als ‘technische beheerder’ voor de Vereniging van Eigenaars Ypelaer II, een appartementencomplex voor ouderen. Hij verzorgt het onderhoud en doet klusjes voor de bewoners. Sinds vandaag is hij onderscheiden als Lid in de Orde van OranjeNassau.