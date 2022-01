Zes nieuwe bedrijfskavels in Esbeek in de maak, nieuw plan ligt ter inzage

Dat Reyrink de uitbreiding gaat exploiteren, was in eerste instantie niet de bedoeling wat de gemeente Hilvarenbeek betreft. Verschillende ondernemers hadden aangegeven op zoek te zijn naar ruimte om uit te kunnen breiden en daar wil de gemeente graag ruimte voor bieden. Daarover is nu overeenstemming bereikt.

,,We hebben daar lang met elkaar over gesproken en we zijn het eens geworden over de invulling van de kavels. De eigenaar gaat ze uitgeven, maar de gemeente voert de regie. We hebben verschillende bedrijven op onze shortlist. En we willen een aantal ‘toelatingseisen’ stellen over duurzaamheid en werkgelegenheid, bijvoorbeeld”, ligt wethouder Ted van de Loo toe.

Locatie Ambrosiusweg nog niet zeker

Verder wordt ‘Mierbeek-Noord’ meengenomen in een deal rond de bedrijfsverplaatsing van Reyrink uit Haghorst naar mogelijk de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Die laatste locatie is nog niet helemaal zeker, maar daar zet de gemeente wel op in.

Volledig scherm Een schets hoe het eruit komt te zien. Onder is de mestfabriek te zien, het lichtgroene wordt het nieuwe bedrijventerrein en de beplanting links is een voorstel. Dat is voor de groenstrook bovenin. © Gemeente Hilvarenbeek/NieuwBlauw

In de stukken staat officieel dat Reyrink ook de Esbeekseweg verlaat. Het gaat dan om de boerderij die daar staat met bijbehorende grond. Dat agrarische bedrijf moet plaatsmaken voor een aantal ruimte-voor-ruimte woningen. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, wil Van de Loo niet zeggen. ,,Dat gaat om grote bedragen. We hebben dat allemaal door laten rekenen”, aldus de wethouder.

Wanneer is er staatssteun?

Een advocatenkantoor heeft voor de gemeente op een rij gezet wanneer je spreekt over staatssteun. Dat is niet het geval als een bedrijf voordeel heeft aan het wijzigen van een bestemmingsplan. In Esbeek wordt agrarische grond omgezet naar bedrijventerrein en dat is veel meer waard. Zeker als die kavels worden uitgegeven en huizen worden gebouwd. Het is bedoeld om de noodzakelijke verplaatsing naar de Ambrosiusweg te kunnen bekostigen, legt Van de Loo uit.

De plannen van Reyrink en Roozen van Hoppe om Haghorst te verlaten om aan de Ambrosiusweg een nieuw bedrijventerrein in te richten, worden volgende week besproken in de commissie Ruimte. Het nieuwe bestemmingsplan voor Mierbeek-Noord moet later vast worden gesteld door de raad. Het gaat in totaal om 27.000 vierkante meter met kavels van maximaal 5000 vierkante meter. Er wordt een groene zone van in totaal 25.000 vierkante meter ingericht.