Zesde boek Tilburger Joris van de Wier: Voetbalstad Berlijn

Tilburger Joris van de Wier begon als ‘groundhopper’ die zoveel mogelijk voetbalstadions in Groot-Brittannië bezocht en ging vervolgens over voetbal schrijven. Inmiddels heeft zijn zesde boek het levenslicht gezien deze week: Voetbalstad Berlijn.

Van de Wier (41) woont al een paar jaar in het Schotse Edinburgh, mede vanwege zijn strooptocht door de voetbalwereld. Hij ontmoette daar zijn vriendin en bleef er plakken. Voor zijn vierde boek - ‘Pot 6, op bezoek bij e voetbaldwergen van Europa - ging hij terug naar het vasteland. San Marino, Gibraltar, Liechtenstein... ,,Dat is het boek dat het minst goed verkocht is, maar waar ik de beste herinneringen aan bewaar”, zegt Van de Wier. ,,De mensen die je nodig hebt voor je verhalen zijn zo goed benaderbaar. Ik liep in San Marino een computerzaak in waar de oud-speler werkte die ooit al na zeven seconden een doelpunt had gemaakt in een wedstrijd tegen Engeland. En die bood dan aan om mij rond te leiden over het land en vertelt mij de meest fantastische verhalen.”

Zo flauw

In zijn vijfde boek, over de voetbalstad Liverpool, zag Van de Wier de andere kant van de medaille. ,,Bij clubs als Liverpool en Everton weigeren ze gewoon alle medewerking. Ik had op een gegeven moment het mailadres van de clubarchivaris van Everton. Die vond het leuk om met mij te praten, maar hij moest wel even toestemming vragen. Een van de baasjes daar ging ervoor liggen. Het mocht niet. Zo flauw. En als ze bij dat soort clubs al willen communiceren, dan wordt het een soort propaganda. Over de maatschappelijke projecten die ze doen, om zichzelf op de borst te slaan. Prima hoor, maar het moet geen eenrichtingsverkeer zijn.”

Vier keer een week

Voor het boek dat deze week is verschenen, Voetbalstad Berlijn, reisde Van de Wier vier keer een week van Edinburgh naar de Duitse metropool. ,,Ik begon met het kerstzingen bij Union Berlin, een cultclub. Dat is daar een traditie geworden. Op kerstavond kwamen ze samen om liedjes te zingen; inmiddels is dat stijf uitverkocht, zijn ze met 25.000 man. Ook bij andere clubs doen ze dat nu.” Of hij nu met mensen sprak over grote clubs als Hertha BSC of kleine als Polar-Pinguine, vrijwel altijd kwam hij te praten over de Berlijnse muur . ,,Die heeft natuurlijk een prominente plaats in die stad ingenomen, zelfs bij zo'n club als Pinguine die pas na de val is opgericht. Zij hebben als doel om mensen uit Oost- en West-Berlijn bij hen kennis met elkaar te laten maken.”

Van de verkoop van zijn boeken kan Van de Wier niet leven. ,,Ze maken onderdeel uit van het blad Staantribune dat ik samen met Jim Holthuis ben begonnen. Dat is mijn werk. De boeken moet je zien als een soort specials die af en toe verschijnen.”

Willem II?

Komt er ooit nog een boek van zijn hand over z'n favoriete club Willem II? ,,Uhm, dat ligt niet in de planning. Boeken door supporters over hun eigen club zijn meestal niet de beste. Sowieso zit ik er al een paar jaar niet meer bovenop, omdat ik in Schotland woon. Ik kom wel geregeld over hoor, vorig seizoen bijvoorbeeld voor de thuiswedstrijd tegen NAC en voor de halve finale en finale van de beker. Maar wie weet.... Ik sluit ook niet uit dat ik ooit een boek ga schrijven over Willem II. Er zijn genoeg interessante invalshoeken te bedenken."