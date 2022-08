Zesde buurtrestaurant Resto VanHarte opent in Tilburg: ‘Betaalbaar diner, ontmoeten en verbinden’

Eenzaamheid bestrijden

Resto VanHarte is een landelijke organisatie met tientallen Resto’s, waaronder vanaf komende maand in totaal zes in Tilburg. De pop-up buurtrestaurants richten zich op mensen met een beperkt inkomen en willen eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren bestrijden. Bijdrage voor het diner is 8 euro. Met een meedoenregeling en voor minima is de prijs 5 euro. Mensen met een Quietpas en bezoekers van de Voedselbank betalen 2,50 euro. Rovers: ,,Iedereen is van harte welkom om gezellig aan te schuiven.”

De diners in Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan 38 worden iedere dinsdag in de even weken geserveerd, inloop is vanaf 17.30 uur en het diner start om 18.00 uur. Reserveren is verplicht: restovanharte.nl of 0900 900 3030 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur). Resto VanHarte is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen, onder andere in de keuken en in de bediening.