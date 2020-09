Zeshonderd ‘Grapperhausen’ op het terras in Tilburg

Een grapje over Grapperhaus, moet kunnen vinden ze in de Tilburgse horeca. De silent bingo die al wekenlang immens populair is op de Korte Heuvel, leek vorige maand bijna te sneuvelen door de coronaregels. De bingo was ‘te massaal’, oordeelde de gemeente. Niet veel later doken er foto’s op van minister Grapperhaus die op zijn bruiloft zelf de coronaregels aan zijn laars lapte.



De silent bingo en de minister wisten het voorval te overleven. Grapperhaus door excuses aan te bieden, de bingo na het opstellen van een covid-plan.



Volgens de organisatie van de bingo zit er achter het opduiken van Grapperhaus - er rolden zeshonderd maskers van de printer - niet echt een boodschap. ,,Een grapje, meer is het niet.”