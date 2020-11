Zestig bomen om voor snelfietspad Tilburg - Breda, maar er komen er 111 voor terug

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het fietspad, dat van het station in Tilburg via Gilze-Rijen en Oosterhout naar Breda gaat lopen. Dat fietspad wordt op zoveel mogelijk tenminste 4 meter breed met twee richtingen. ,,We hebben daarbij geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de bestaande bomen. Soms gaan we er bijvoorbeeld omheen, soms versmallen we het fietspad iets, maar dat lukt niet overal", zegt een woordvoerder. ,Soms staan de bomen in de weg, maar er zijn ook bomen die zo dicht bij het fietspad komen te liggen dat ze door de graafwerkzaamheden aan vitaliteit inleveren.”