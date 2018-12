Zestig jaar na dato gezocht: de broer van de omgekomen Gerry Broers uit Tilburg

TILBURG - Op 6 juli 1962 fietste Ad Broos met het voetbalteam van zijn patronaat langs de Bredaseweg toen Gerry Broers door een tragisch ongeval om het leven kwam. Nu, bijna zestig jaar later heeft Ad er nog dagelijks last van en daarom is hij op zoek naar Frank Broers, de broer van Gerry.

Ad weet nog precies wat er die dag gebeurde ,,We fietsten met de jongens van het patronaat langs de oude Bredaseweg, op weg naar een voetbalwedstrijd. Gerry ging mee als supporter. We stonden op het punt om over te steken op mijn teken. Toen riep Gerry: ‘Ik ben Darrigade’, een bekend wielrenner uit die tijd. En plotseling stak hij over. Datzelfde moment kwam er een auto uit de richting van Breda die hem schepte. Gerry viel op de grond, de man stapte uit zijn auto en ik hoor hem nog steeds zeggen: ‘dat gaat hem geld kosten’. Maar Gerry lag dood op straat.’’

Geëmotioneerd vertelt Ad verder. ,,Daarna ben ik naar de pastorie van Korvel gebracht, kreeg een kopje thee, en men zei: ‘Kom jongen, het is gebeurd, daar kunde niks aan doen’ en dat was het. Er was destijds nog geen slachtofferhulp of iets dergelijks. En nu, zestig jaar later, zit ik er nog steeds mee.’’

Ad is inmiddels met pensioen en woont niet meer in Tilburg maar in Uden. Nu hij tijd heeft om terug te kijken op zijn leven komen ook de vervelende gebeurtenissen weer naar boven. Het ongeluk van Gerry is slechts een van de gebeurtenissen die het leven van Ad hebben getekend. ,,Je zou er een heel boek over kunnen schrijven.’’

Dat alles heeft er voor gezorgd dat twee jaar geleden officieel PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) is vastgesteld bij Ad. Eindelijk heeft hij de hulp gekregen die er 60 jaar geleden niet was. Hij voelt geen schuld maar is vooral benieuwd naar hoe anderen die gebeurtenis hebben meegemaakt en of zij hem toch iets verwijten.

Wie denkt dat hij of zij Ad Broos kan helpen in zijn zoektocht, mailt naar redactie.tilburg@bd.nl