Zestig uur gamen voor het goede doel, computerspellen-marathon voor tweede keer in Tilburg

McDonald’s voegt zich naar wens van stadsbe­stuur Tilburg: tweede centrum­zaak komt niet in de Spoorzone

23 september TILBURG - McDonald’s heeft de handdoek in de ring gegooid. De fastfoodketen zal zich niet juridisch verzetten tegen het feit dat de gemeente Tilburg haar niet wil hebben in het voormalige EVE-pand in de Spoorzone.