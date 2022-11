‘Zet de LOG aan’, klonk het na de gasramp van 1988; Goirlese omroep brengt al 50 jaar het nieuws

Elf appartemen­ten in voormalig Ha­vep-kan­toor in Goirle: ‘Balans tussen privacy en gezamen­lijk­heid’

GOIRLE – Er komen elf appartementen in het voormalige kantoorgebouw van de Havep aan de Bergstraat 50 in Goirle. Toekomstige bewoners kunnen gebruik maken van een ontmoetingsruimte en een gemeenschappelijke tuin. De oplevering wordt verwacht in oktober 2024. Afgelopen zaterdag was er een inloopmiddag voor belangstellenden.

