Zet je schrap want hier is Kara Walker, Nederlandse primeur voor De Pont in Tilburg

Hoewel ze er bij De Pont toch echt wel veel plek voor hebben ingeruimd, is het aanbod van de tentoonstelling Kara Walker, A Black Hole is Everything a Star Longs to Be duizelingwekkend. En niet eens zozeer door het aantal van meer dan 650 briefjes, schetsen, tekeningen, volgekalkte papierrollen, collages en typemachineteksten die voor het eerst in Nederland te zien zijn.