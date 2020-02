Zeven lintjes voor brandweerlieden in Oisterwijk en Moergestel

Orde van Oranje-Nassau

MOTIVATIE

Frank van den Berg

De heer Van den Berg is vanaf 1 maart 1986 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk. Daarvoor is hij enkele jaren lid geweest van de lokale jeugdbrandweer. De heer Van den Berg heeft de rang van brandmeester behaald en grootschalig hulpverlener. Naast de functie van bevelvoerder is hij ook opgeleid en aangesteld als chauffeur-pompbediener en is hij een van de leiders van de jeugdbrandweer geweest. Naast een hoge opkomst bij oefeningen kan men ook bij alarmeringen vaak op hem rekenen om hulp te bieden bij incidenten. In 2000 was hij lid van het team, dat Nederlands kampioen werd in de klasse technische hulpverlening.

Sjonnie van Elderen

De heer Van Elderen is vanaf 1 juli 1991 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk, team Moergestel. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd om zich te verbreden in het brandweervak. De heer Van Elderen is allround inzetbaar als manschap, chauffeur en bevelvoerder. De heer Van Elderen is als vrijwilliger binnen de brandweer zeer gedreven tijdens uitrukken en oefeningen.

Pieter Jan Fonken

De heer Fonken is op 1 februari 1995 in dienst gekomen als aspirant brandwacht bij de vrijwillige brandweer gemeente Oisterwijk, team Moergestel. Hij heeft in de jaren daarop volgend diverse opleidingen gevolgd. Daarnaast is hij als teamleider belast met de dagelijkse leiding van het team Moergestel. De heer Fonken heeft zich gepresenteerd als een veelzijdig brandweerman en vervult verschillende taken binnen de organisatie. Daarbij heeft hij zich de afgelopen 24 jaar actief ingezet als vrijwilliger binnen de organisatie, zowel bij de uitruk als bij oefeningen. Naast zijn inzet voor de repressieve dienst (brand- en rampenbestrijding), mede in situaties met gevaar voor eigen leven, heeft hij een professionele opleiding gevolgd en regelmatig aan intensieve trainingen deelgenomen.

Ton Hamers



De heer Hamers is vanaf 1 oktober 1986 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk. Daarvoor is hij enkele jaren lid geweest van de lokale jeugdbrandweer. De heer Hamers heeft de rang van brandmeester behaald en grootschalig hulpverlener. Naast de functie van bevelvoerder is hij ook opgeleid en aangesteld als chauffeur-pompbediener. In Oisterwijk is hij hoofdjeugdleider van de jeugdbrandweer en in Goirle jeugdleider bij de jeugdbrandweer. Tevens is hij bestuurslid geweest van de ontspanningsvereniging van brandweer Oisterwijk en hij ondersteunt deze vereniging nog regelmatig. Binnen team Oisterwijk is de heer Hamers medeverantwoordelijk voor de planning van de wekelijkse oefeningen.

Gertjan van Heel

De heer Van Heel is vanaf 1 september 1985 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk. Daarvoor is hij enkele jaren lid geweest van de lokale jeugdbrandweer. De heer Van Heel heeft de rang van hoofdbrandwacht behaald. Naast de functie van hoofdbrandwacht is hij ook opgeleid tot grootschalig hulpverlener. Binnen het team is hij aanspreekpunt voor de kazernecentrale. Hij heeft regelmatig de hoogste opkomst bij oefeningen en bij alarmeringen is hij vaak als een van de eersten in de kazerne aanwezig om mee uit te rukken. De heer Van Heel is een betrokken deelnemer aan de ABWC vaardigheidstoetsen en was lid van het team, dat in 2000 landskampioen werd in de klasse technische hulpverlening.

Erik Romanesco

De heer Romanesco is vanaf 1 februari 1992 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk. Hij heeft de rang van onderbrandmeester behaald en grootschalig hulpverlener. Tevens heeft hij enkele jaren de functie van bevelvoerder bekleed en is momenteel aangesteld als chauffeurpompbediener. Enkele jaren is hij leider van de jeugdbrandweer geweest en ondersteunt hen nog regelmatig met oefeningen. Daarnaast is hij enkele jaren bestuurslid geweest van de ontspanningsvereniging van brandweer Oisterwijk. In 2000 was hij lid van het team dat Nederlands kampioen werd in de klasse technische hulpverlening van het ABWC. De heer Romanesco is vaak beschikbaar voor alarmeringen en deelt zijn opgedane kennis met nieuwe manschappen die hij als regionaal instructeur opleidt op het gebied van technische hulpverlening.

Edward Smetsers

De heer Smetsers is vanaf 1 juli 1988 aangesteld als vrijwillig brandweerman bij de brandweer in Oisterwijk. Daarvoor is hij enkele jaren lid geweest van de lokale jeugdbrandweer. Hij heeft de rang van hoofdbrandwacht behaald en grootschalig hulpverlener. De heer Smetsers is enkele jaren voorzitter geweest van de ontspanningsvereniging van brandweer Oisterwijk. Binnen team Oisterwijk is hij mede verantwoordelijk voor het beheer van het magazijn en de oefenmiddelen. Daarnaast is hij een trouwe kracht die op een positieve wijze meedenkt binnen het team.

Louis Klomp