Zeven medewerkers Hema Tilburg besmet met corona, deel personeel in thuisquarantaine

TILBURG - Zeven personeelsleden van de Hema in het centrum van Tilburg zijn besmet met het coronavirus. Zeventien collega's met wie zij nauw hebben samengewerkt zijn voor de zekerheid in thuisquarantaine gegaan. Klanten hebben volgens de Hema en de GGD geen gevaar gelopen.

De besmettingen kwamen begin deze week aan het licht. Dinsdagavond is besloten dat personeel dat in nauw contact is geweest met de besmette mensen twee weken thuis moet blijven. De winkel is vervolgens dinsdagnacht volledig schoongemaakt, aldus een woordvoerder. ,,Het andere personeel is flink geschrokken. We hebben afgesproken dat zij tot het weekend thuis mogen blijven, als zij dat graag willen.” De winkel is niet gesloten en draait voor een deel op personeel van andere vestigingen.

Twee op de vloer besmet

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD bleek volgens de Hema-woordvoerder dat hoogstwaarschijnlijk twee mensen op de werkvloer besmet zijn geraakt. Van de anderen is het niet duidelijk. ,,Het is gebleken dat in de ruimten achter de winkel de anderhalve meter niet altijd goed werd aangehouden. We hebben inmiddels iedereen nog een keer op het hart gedrukt dit wel te doen.”

Volgens de Hema adviseerde de GGD om de klanten niet in te lichten. Niet nodig, omdat de voorzorgsmaatregelen in de winkel goed zijn en mensen niet besmet zouden kunnen raken als ze in de winkel anderhalve meter afstand hebben gehouden. En mocht iemand toch korte tijd binnen de anderhalve meter zijn gekomen, zou het ook niet erg zijn.

Melden bij de GGD

De GGD Hart voor Brabant was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie, maar bij vergelijkbare besmettingen onder personeel van Jumbo-supermarkten in Wouw en Breda vond de GGD West-Brabant het ook niet nodig klanten te informeren of laten testen. Woordvoerder Jeroen Polman vorige week tegen BN DeStem: ,,Je kunt anderen alleen besmetten als je langdurig in contact bent geweest binnen anderhalve meter. Je huisgenoten of collega’s. Bezoekers van de supermarkt zijn geen nauwe contacten.”

Klanten die zich toch zorgen maken, kunnen zich volgens de Hema-woordvoerder het beste melden bij de GGD.

