Zeven nieuwe vaccinatielocaties in GGD-regio Hart voor Brabant

Er komen zeven nieuwe vaccinatielocaties bij in de regio midden-Brabant. Naast de reeds bestaande in Veghel openen er binnenkort ook locaties in Tilburg, Den Bosch, Oss, Boxtel, Waalwijk, Uden en Boxmeer.

De locatie in ’s-Hertogenbosch opent als eerste eind januari in de Brabanthallen. De locatie in Tilburg gaat naar verwachting de tweede week van februari open. Wanneer de rest volgt, is nog niet bekend.

In de landelijke vaccinatiestrategie wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën priklocaties: S-locaties (capaciteit van 400 prikken per dag), M-locaties, (capaciteit van 800 prikken per dag), L-locaties, (capaciteit van 1600 prikken per dag) en XL-locaties (capaciteit van 2400 prikken per dag).

De vaccinatielocatie in Veghel heeft op dit moment een capaciteit die gelijk is aan een L-locatie. Momenteel worden in Veghel zo’n 500 prikken per dag gezet. Dat is het huidige regionale quotum van de nationale voorraad. Zowel logistiek als organisatorisch is GGD Hart voor Brabant klaar voor het opschalen van deze locatie naar een XL-locatie.

Nieuwe locaties

Er komen naast de reeds bestaande locatie in Veghel nieuwe vaccinatielocaties in Tilburg (M/L-locatie), ’s-Hertogenbosch (M/L-locatie), Boxtel (S/M-locatie), Oss (S/M-locatie), Boxmeer (S/M-locatie), Uden (S/M-locatie) en Waalwijk (S/M-locatie).