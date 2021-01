Zeven tieners opgepakt voor voor vernielen van fietsen in Tilburg

Tilburg wil imago als fietsstad opkrikken: ‘Groene golf voor de fiets op cityring’

9 januari TILBURG - Hup uit die auto, op de fiets! De gemeente Tilburg wil veel meer inwoners aan het trappen krijgen. Want: fietsen is gezond, milieuvriendelijk en in de binnenstad ben je vaak sneller op de plek van bestemming dan in de auto. Maar hoe krijg je meer Tilburgers op de fiets?