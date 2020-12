Zicht langs N395 verandert razendsnel door bomenkap

Broek en jas zijn nu tas: het BAT-personeel in Tilburg kreeg zijn oude kleuren als presentje terug

4 december TILBURG - Het BAT-personeel in Tilburg werkt sinds kort in geelblauw. Of ze nou op de milieustraat staan of met de afvalwagens door de wijken gaan. Dus ging de oude bedrijfskleding de deur uit. Maar de werknemers kregen die ook weer terug. Als cadeau, net voor sinterklaas.