Zieke Adri (52) krijgt privé-concert in ouderwetse camper, dorpsgenoten zetten elkaar in het zonnetje

Het voertuig piept en kraakt aan alle kanten en de muzikanten achterin hebben duidelijk de opdracht gekregen met hun vingers nergens aan te komen. ,,Ik denk dat 'ie in de jaren zeventig nog aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed", lacht Holthausen.

Ongeneeslijk ziek

Hun laatste adres is niet in Biest, maar in Hilvarenbeek, waar de familie Jonkers woont. Zoon Lars is een teamgenoot van de gitarist en zijn vader is ongeneeslijk ziek. ,,Ik hoorde in november dat ik nog maar een paar maanden heb", vertelt vader Adri (52), die ondanks zijn kanker nog veel buiten aan het werk is. ,,Ik kan wel op de bank zitten kniezen, maar dat doe ik niet." Hij draagt weliswaar een sonde, maar verder is niet aan hem te zien dat hij ziek is.

Volledig scherm Janneke de Beer en Willem Holthausen in de camper. © Alegria Ioannidis

De met lichtjes versierde camper is zo ingericht dat de gasten tijdens het concert ook binnen kunnen zitten, op tweeënhalve meter van de muzikanten. Tijdens het eerste nummer You've Got a Friend van Carole King, schiet moeder Jeannie (55) vol. Dat specifieke liedje draaiden ze ook op hun bruiloft. ,,Dat hebben jullie geroken!" En ook zoon Lars pinkt een traantje weg. ,,Gelukkig zong ik niet mee, anders lopen jullie allemaal weg!", lacht Adri. ,,Sst! Staan ze hier te zingen, zit je er doorheen te beppen!", onderbreekt zijn vrouw hem. De Beer en Holthausen zijn namelijk net begonnen aan het volgende nummer, Nothing Else Matters van Metallica.

‘t Goei pak

Het gezin is zichtbaar verrast door het gebaar. Ze wisten dat er iets zou komen, maar niet precies wat. Adri: ,,Ik kreeg gisteren te horen dat ik om drie uur in ‘t goei pak' moest, meer niet." Jeannie: ,,We zijn hier heel blij mee. Ik schiet er wel van vol, maar dat hoort erbij hè?"

Negen adressen zijn ze vandaag langsgegaan. Initatiefnemer Bolck vindt het altijd leuk om iets voor het dorp te doen. ,,Deze zomer hebben we dit ook gedaan, maar dan bij mensen in de tuin." Dit was niet samen met Holthausen, die kwam er wat later bij. ,,Hij wil graag naar de Rockacademie en zo kan hij ervaring opdoen met spelen voor publiek." Volgend weekend staat er weer een tochtje met de camper op de planning, dorpsbewoners kunnen ook dan weer mensen opgeven die ze in het zonnetje willen zetten.

Volledig scherm Adri Jonkers, Janneke de Beer, Willem Holthausen en Jeannie Jonkers in de camper. © Alegria Ioannidis