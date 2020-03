Ziekenhuis ETZ maakt personeel vrij voor acute zorg

Regels verzor­gings­hui­zen Thebe aange­scherpt: Nog maar één bezoeker per bewoner per dag

18:39 TILBURG - Bij de verzorgingshuizen van Thebe in Midden- en West-Brabant worden de bezoekregelingen aangescherpt vanwege de nieuwe richtlijnen rond het coronavirus. Nog maar één, kort bezoek per cliënt per dag. Dat laat de overkoepelende zorginstelling Thebe per brief weten aan cliënten, familie en contactpersonen.