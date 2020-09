Zijderoute ligt in Tilburg, familie Alizadah opent na Sarban nu Silk Road: ‘De smaken die wij onderweg proefden’

Het pand zelf herinnert in bijna niets meer aan Extase. Dat café werd een paar keer nieuw leven ingeblazen, maar het wilde niet beklijven.



In december begon de verbouwing voor Silk Road, samen met interieurdesigner Marco van den Brandt. Voor het restaurant werden lampen opgehaald in Istanboel en de keramiek komt uit Spanje. Aan de muren hangen de stempels waar vroeger de zijde mee werd bedrukt.



Dat ze nu tijdens de coronatijd opengaan, lijkt niet de beste start. ,,In 2008 zaten we in de crisis, in 2009 tekende ik voor Sarban en in 2010 zaten we nog steeds in de crisis", vult broer Wali Alizadah aan. Hij lacht. ,,Dus ik denk dat het een heel mooi begin is. We zijn er niet de mensen voor om bij de pakken neer te gaan zitten." Zijn zus: ,,We willen hier een plekje maken waar mensen even corona kunnen vergeten.”