Zijn broers in Oisterwijk zien microbioloog Jan Kluytmans het liefst van de tv verdwijnen

Er zijn nog lang geen 2500 schrijvers en bellers voor de bejaarden van De Wever in Tilburg

11:11 TILBURG - Schrijf een brief aan een willekeurige bejaarde die in het verzorgingstehuis zonder bezoek zit en vraag of het goed is als je zo af en toe belt. Die oproep aan Midden-Brabanders had dinsdagochtend 567 reacties opgeleverd.