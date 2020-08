Zijn zwembadjes in de tuin boosdoener van lage waterdruk? Brandweer haalt bij grote brand Tilburg water uit kanaal

Mogen we dan helemaal niks meer, vraagt Hendrikus Kuipers zich af op Facebook: ,,Oké, eigen zwembad vullen mag niet, de wegen naar het strand worden afgesloten, de Galderse Meren liggen al na drie kippen vol, in het natuurgebied ligt blauwalg en in zwembaden is het nu ook geen pretje met die coronamaatregelen.” Waar kunnen we dan nog met een gerust hart afkoeling zoeken?