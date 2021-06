Zilveren Concertzaal pakt extra uit en is rode draad door nieuw theaterseizoen

Er komen door het nieuwe seizoen heen 25 speciale jubileumconcerten, in de meest uiteenlopende genres. Een tot concertzaal omgebouwde trailer, de Classic Express, rijdt in het voorjaar van 2022 naar de mensen in Tilburg-Noord, Zuid, Reeshof en Berkel-Enschot toe. In totaal vier weken zijn daar overdag (voor scholieren) en ‘s avonds (voor wijkbewoners) concerten. En rondom de officiële verjaardag, in december, staat ook het beeldbepalende gebouw tegenover de Heikese kerk in de schijnwerpers.