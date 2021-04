Zilveren erepenning voor Mario Jacobs bij afscheid als wethouder

Omdat een persoonlijke afscheidsreceptie door de omstandigheden nog niet mogelijk is, had de gemeente Tilburg een digitaal afscheidsprogramma voor Jacobs in elkaar gezet. Tijdens de uur durende livestream werden verschillende filmpjes getoond van collega's en andere Tilburgers met een groet of dankwoordje voor de vertrekkende GroenLinks-wethouder. Het laatste woord was voor burgemeester Theo Weterings, die Jacobs mocht verrassen met de erepenning voor zijn verdiensten.



Jacobs (48) trad in 2014 aan als wethouder en had onder meer thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit in zijn portefeuille. Hij was ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de binnenstad, zoals de aanleg van het Stadsforum en was wijkwethouder voor Tilburg-Noord.



