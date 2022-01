Zilveren legpenning voor Hans van Brunschot bij zijn afscheid van Moergestel TV

Politie opgehouden door zwaaiende mensen tijdens spoedrit voor reanimatie van jong kind

GILZE - De politie is dinsdagmiddag tijdens een spoedrit opgehouden door zwaaiende mensen, waardoor agenten dachten dat op die plek iets aan de hand was. De politie was op dat moment eigenlijk onderweg naar de Nerhoven in Gilze vanwege een melding van een reanimatie van een 1,5-jarig kindje.

