Zingend en zwetsend langs Tilburgs trots

Paradox laat toetsen van nieuwe Steinway adopteren: 'Hé, die hoge C is van mij‘

1 november TILBURG - Paradox schakelt muziekliefhebbers in voor de aankoop van een Steinway-vleugel. Daar is een bedrag van 49.500 euro voor nodig. Mensen kunnen ook een van de 88 toetsen van de vleugel adopteren. ,,Dan slaat een pianist bij een concert de hoge C aan en denk je, hé, die toets is van mij", aldus directeur Paul Guldemond.