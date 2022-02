Zinkgat ligt al een maand open in Oisterwijk: ‘specialistisch werk’ nodig voor lek in riool

OISTERWIJK - Al ruim een maand ligt in Oiserwijk de kruising van de Gemullehoekenweg en de Scheepersdijk eruit. Er staan hekken om een zogenaamd zinkgat . Het wachten is volgens de gemeente op een bedrijf dat de oorzaak, een lekkage in het riool, kan verhelpen.

,,Op dinsdag 11 januari kwam bij ons de melding binnen van een kuil in de bestrating”, laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,Er werd een holte ontdekt op grote diepte. De rijbaan is toen afgezet.”

In het hoofdriool is een kleine lekkage gevonden. Daar waren twee inspecties voor nodig. Het lek moet volgens de gemeente in de loop van jaren de holte in het wegdek hebben veroorzaakt.

,,Het zinkgat kan pas dicht als het hoofdriool is gerepareerd. Dit is zeer specialistisch werk op deze diepte en er zijn slechts enkele bedrijven die dit kunnen. Wij zijn hierover in gesprek, als ook over de planning. Daarom weten we nu nog niet wanneer de weg weer open kan.”

Ondergrondse uitspoeling

Zinkgaten ontstaan door ondergrondse uitspoeling. In 2020 maakten de bewoners van de Sibeliusstraat in Tilburg-Noord kennis met fenomeen, nadat een waterleiding onder de grond was gesprongen.