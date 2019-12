Zit je dan, met 'n lege rookruimte... Tilburgse horecabazen geven er een creatieve draai aan

Poolen en roken, het ging hand in hand. Toen Geoffrey Ibes in 2007 eigenaar werd van poolcentrum 4 Friends aan de Koestraat hing er een blauwe mist tussen de tafels. Een jaar later volgde het rookverbod, werd er flink geïnvesteerd in een rookruimte. Maar ook die nicotinegele ruimte, want dat was het, is Ibes nu kwijt.



Na een rechtszaak van de belangenvereniging van Nederlandse niet-rokers moeten de rookruimtes versneld weg.



Zonde? Een beetje teleurgesteld is de ondernemer wel. Ibes had wat langer de tijd gewild om de investering van destijds terug te verdienen. Anderzijds: hij laat trots de nieuwe sportsbar zien. De 60 vierkante meter tellende rookruimte ging compleet op de schop.

Volledig scherm Van nicotinegele rookruimte naar hippe sportsbar. Geoffrey Ibis geeft een positieve draai aan een tegenvaller. © Merel van Dooren Fotografie

Gigantische afbeeldingen van sporters, ballen aan de muur plus een stuk of acht schermen waar de bezoekers verschillende sporten op kunnen kijken. ,,En dan heb je er opeens een sportsbar bij in de stad", zegt-ie. ,,Het is een toffe plek geworden.”

Nu verboden

Net als andere horeca-ondernemers investeerde Ibes flink in de rookruimte, maar die zijn nu verboden. Wat moet je dan? Tilburgse horeca-ondernemers geven er een creatieve draai aan, van fraaie sportsbar tot 'kletsruimte'. Toch zit er ook een beetje wrevel: het afscheid is wel heel plots.

De regering had namelijk met de horeca afgesproken dat rookruimten vanaf 1 juli 2022 gefaseerd dicht moesten. Maar toen kwam die uitspraak van de rechtbank ...

‘Perfecte timing’

,,Eigenlijk kwam het perfect uit", zegt Flip Gooskens, de eigenaar van Café Philip aan de Korte Heuvel. Daar was de bovenste verdieping een flinke rookruimte. ,,September was er die uitspraak, begin oktober zijn we met een silent disco gestart op de eerste verdieping. De zevenhonderd koptelefoons die we daarvoor nodig hebben, hangen nu op de plek waar vroeger rokers stonden. Daar is aardig wat ruimte voor nodig.”



Poppodium 013 dan: daar hebben ze drie rookruimtes. Eentje daarvan wordt een EHBO-ruimte, naar de invulling van de andere twee wordt gekeken. Ook bij rockcafé Little Devil en jazzpodium Paradox zijn ze nog in conclaaf over de ruimtes, waarschijnlijk wordt die van Little Devil gewoon bij de zaak getrokken.



Bij Paradox, waar het niet-praten tijdens concerten heilig is, maken ze er een kletsruimte van. ,,Dat blijkt stiekem toch belangrijk", zegt directeur Paul Guldemond. ,,Wie de afgelopen jaren wilde praten, ging daar naartoe. Daarom houden we het zo in stand."

Volledig scherm Vroeger rookruimte, nu oplaadplaats voor de 700 koptelefoons van de silent disco. © Flip Gooskens

Meteen overstag

Quote Eigenlijk is het hartstikke gek Geoffrey Ibis Het afscheid komt zeker niet zonder kritiek. Guldemond: ,,Het verlies valt reuze mee, we kunnen zonder en het past bij de tijdsgeest. Maar de rigoureuze manier waarop is jammer. We dachten af te kunnen bouwen.”



Voor Gooskens kwam de uitspraak niet als verrassing. Bij Philip besloten ze om meteen de stap te zetten. Ook al wordt er de komende maanden nog niet op gehandhaafd. ,,Dan kan de bezoeker vast wennen." Ibes ging eveneens gelijk overstag. Maar in de basis blijft het wel vreemd, vindt hij.

,,Kijk, dat er regels zijn, snap ik. Maar eigenlijk is het hartstikke gek dat het product - sigaretten dus - legaal is, terwijl het bij ons in de horeca verboden wordt. En het zou geen probleem zijn als iedereen rookvrij is, maar ja, het gebeurt stiekem toch." Hij weet genoeg zaken aan te wijzen. ,,Dat je zaken verklikt, dat willen die controleurs eigenlijk." Ibes lacht. ,,Ik ben veel, maar geen verklikker."