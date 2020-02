Zo kwamen de locaties voor windmolens in Hart van Brabant er. Krijgen burgers nog iets te zeggen?

Koffie, thee, verhalen en films, allemaal gratis: ‘Daarom vinden mensen het juist eng’

10:34 Do 13 feb: ,,Het probleem: als iets gratis is, wordt het juist heel eng om over de drempel te stappen”, zegt Rob van den Dobbelsteen. Hij is in de Spoorzone begonnen met gratis avonden met koffie en thee, gratis filmavonden en ‘avonden met een verhaal’. Eveneens zonder kosten. ,,Mensen denken dat er een addertje onder het gras zit.”