Zo ligt de Spoorzone er nog 1,5 jaar bij, maar RAW en de buren geven er een mooie draai aan: boulevard met waterpark, zitjes en moestuintjes

Er staat nogal wat te gebeuren. De LocHal wordt komend jaar aan alle kanten omringd door bouwwerkzaamheden. Plan-t en de noordelijke fietsenstalling (of ‘fietshotel’) worden uit de grond gestampt: het werk is al begonnen en duurt tot diep in 2020.



De bouw van woontoren De Brabander en Mindlabs - waar onder meer de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en Persgroep neerstrijken - duurt van de herfst tot de oplevering in 2021.



De bouwweg - want daar is de afsluiting voor - is nodig voor de grote vrachtwagens die straks door het gebied trekken. Die gaan er bij het Stekelenburgplein in, komen er bij de parkeerplaats naast de Hall of Fame weer uit (ze zijn te groot om te keren).