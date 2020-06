Zo'n 100 werknemers van Tilburgse chroom-6-werkplek vroegen nog niet om uitkering

In totaal dienden 78 mensen met gezondheidsklachten een verzoek in. 36 aanvragen zijn inmiddels afgehandeld. In acht gevallen is een compensatie toegekend, meestal op basis van klachten over eczeem of astmatische klachten. Deze mensen kregen volgens Geel bedragen tussen de 5000 en 10.000 euro. In één geval waren de klachten dermate bijzonder dat de vergoeding aanzienlijk hoger was. Eén aanvraag werd ingetrokken. 26 verzoeken werden dus afgewezen. Geel: ,,We zijn ruimhartig in ons advies. We geven alleen een negatief advies als we echt kunnen uitsluiten dat er een relatie is tussen de klachten en het werk met chroom-6.”



Ook de aanvragen van nabestaanden zijn een puzzel. Volgens de regeling komen alleen partners of kinderen in aanmerking voor zo’n compensatie. ,,Dat is dus een beperkte kring ”, aldus Geel. Zij zegt dat in één geval van de regeling is afgeweken omdat een nabestaande duidelijk een zorgzame band had met de overledene.