Zo'n 150 Tilburgse studenten schrijven brieven voor ouderen in verzorgingshuizen: ‘Ik hoop een leuk bericht terug te krijgen’

video Tilburger (32) bedreigt vriendin met vuurwapen, politie houdt verdachte aan met getrokken pistolen

12:25 TILBURG - De politie is zondag in actie gekomen in de Groenewoudstraat in Tilburg. Volgens een woordvoerder van de politie is daarbij een 32-jarige Tilburger aangehouden, die zijn 24-jarige vriendin met een vuurwapen zou hebben bedreigd.