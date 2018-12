Zo ziet Brabant eruit onder een deken van witte sneeuw

Bestuurder schuift ijskoude sloot in na glijpartij door sneeuwval in Dongen

8:17 DONGEN - Op de Vierbundersweg in Dongen is een automobilist met zijn auto in de sloot terechtgekomen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, vermoedelijk omdat het wegdek vanwege de sneeuwval erg glad was.