‘Zoals Europa zichzelf verkoopt, zo hou je nog geen snoepwinkel overeind’

ANALYSE Hondenpoep scheidt burger van bestuur in Oisterwijk

7:44 OISTERWIJK - Als er in Oisterwijk een kloof tussen burger en bestuur gaapt, dan ligt daar heel wat hondenpoep in. Neem het Jaarverslag Handhaving over 2018. ‘De overlast door honden is flink gedaald’, staat erin te lezen. En inderdaad, er blijkt vorig jaar niet één bon te zijn uitgedeeld door een boa. Gewaarschuwd hebben de buitengewone opsporingsambtenaren wel een keer of dertig, maar dan ging het vooral om honden die niet aangelijnd waren.