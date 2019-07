Zocht u ook nummerkes in Tilburgse Clerckxstraat?

Hitte op de kermis, amper bezoekers. Exploitan­ten: ‘Wij wilden later open, de gemeente niet’

16:09 TILBURG - Bloedheet is het. Ook de Tilburgse kermis zwoegt voor de tweede dag onder de hitte. Bezoekers komen op donderdagmiddag maar mondjesmaat, een reden waarom de exploitanten eigenlijk later open willen. Daar wil de gemeente niet in mee. ,,We houden ons aan de afspraken.”