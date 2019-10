Zoekactie naar inzittenden van op A58 achtergelaten auto na schietincident in Tilburg, snelweg korte tijd in beide richtingen dicht

In de Corellistraat in het noorden van Tilburg zou donderdagavond vanuit een witte auto in de lucht zijn geschoten. De politie kwam de auto op het spoor en zette daarop de achtervolging in. In de buurt van de A58 raakte de politie de auto kwijt. Korte tijd later kwam een melding binnen bij de politie over een witte auto die tegen de vangrail van de A58 was geparkeerd, in de richting van Eindhoven. De inzittenden hadden de benen genomen en de politie is met man en macht naar hen op zoek. Bij die zoektocht wordt ook een politiehelikopter ingezet.