Zoekgebied in Goirle voor windturbines niet verkleind, wethouder opgelucht

Het was voor Franssen een enorme opluchting, zo liet ze dinsdagavond merken. Een amendement om de afstand van windturbines tot woningen aan onder meer de Hoge Wal te bepalen, haalde het niet. ,,De leefbaarheid van al onze inwoners staat voorop. Daarom moeten we dat goed onderzoeken om een besluit te kunnen nemen. Als we lagere turbines plaatsen, dan moeten we er meer neerzetten. Daarom moeten we een weloverwogen besluit nemen. Leg daar niet te veel beperkingen op”, vroeg ze de gemeenteraad dwingend.

De discussie ontstond nadat twee bewoners van de Hoge Wal de gemeenteraad een petitie hadden aangeboden met bijna duizend handtekeningen. In de buurt is grote onrust ontstaan omdat er bij de plannen voor een energiehub in gebied De Baars tekeningen staan waaruit je kan concluderen dat er vlak bij de huizen grote windturbines komen. Dat zoekgebied loopt van de bossen van Oisterwijk, tot Esbeek, de noordoostelijke punt van Goirle en Tilburg aan toe.

,,Het gaat ons ook om serieuze gezondheidsschade die mensen op kunnen lopen als die enorme molens op zo’n korte afstand komen te staan", zei G. Vroegh namens de omwonenden van de Hoge Wal. ,,In Hilvarenbeek is al een amendement ingediend om windmolens verder weg van de Beekse Bergen te plaatsen. Het ETZ Elisabethziekenhuis geeft aan dat de molens de vliegroutes van traumahelikopters niet in de weg mogen zitten. Zo wordt het zoekgebied steeds kleiner.”

Franssen liet daarop weten dat ze zelfs slapeloze nachten heeft gehad omdat er zoveel onrust is ontstaan in de buurt. Ze steekt de hand in eigen boezem dat dit heeft kunnen gebeuren, zo zei ze in de raad. ,,Wij als bestuurlijke groep Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg zijn zo gefocust geweest op de plannen in De Baars dat we niet hebben gezien dat u die achtergrondinformatie allemaal niet heeft. Een kaartje met daarop gele stippen krijgt een hele andere lading. Het lijkt of alles in beton is gegoten, maar dat is echt niet zo.”

Amendement haalt het niet

PvdA, Arbeiderspartij Goirle en Riel, VVD en de SP wilden toch voor de zekerheid de minimale afstand inbouwen in de zogenoemde Omgevingsvisie. Die wijziging in de visie, die alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Goirle beschrijft, werd afgewezen. Wel werd een amendement aangenomen om zoveel mogelijk te sturen op een natuurinclusieve landbouw. Dat betekent zoveel mogelijk uitgaan van de grenzen van de natuur en dus zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en dergelijke gebruiken.

Een meerderheid wil ook niet dat bij het zuiden van bedrijventerrein Tijvoort nog ruimte is voor uitbreidingen. En zo waren er nog een aantal kleine aanpassingen.