Zoekplaatje: Tilburg als festivalterrein

De cover is een zoekplaatje. De rits verwijst bijvoorbeeld naar het kunstwerk van Marieke Vromans in het Spoorpark. De Bruijn bewondert haar werk.



,,Ik heb van de rits een spoor gemaakt”, vertelt Ruben de Bruijn. ,,Het is letterlijk een opening van de verstedelijking van Tilburg, dat je dan het groene park inloopt. Zo kun je dat ook voor de stad zien, het loopt over in elkaar. Dat is naar mijn idee ook de hele bedoeling van 013 Straatjes en van de stad, dat het één geheel wordt. In de rest van de cover zie je hoe de stad leeft alsof het een festivalterrein is met verschillende area’s en details.”



De nieuwe stadsgidsen liggen donderdag/vrijdag weer in Tilburg. In de eerste instantie bij de 75 deelnemers. Ook bij de B&B’s in de omgeving, Van der Valk, bij de Fontys en VVV zijn ze straks gratis te krijgen.