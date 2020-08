Zoektocht kan beginnen: Kaapstad verstopt kunst in binnenstad

In de Beljonfontein dook gistermiddag een gele eend/wipkip op 'die niet gevoerd mag worden'. Aan de Nieuwlandstraat een Homer Simpson die de ‘o’ van dansschool verorbert (al is het beeld ‘s avonds weer verdwenen) en bij de Katterug een ‘reiger’.



En zo staan er nog meer in de stad. De locaties worden min of meer geheim gehouden.



,,Onze boodschap is eigenlijk: ga de stad in, kijk wat je kunt ontdekken", zegt kunstenaar Sander van Bussel van festival Kaapstad. ,,Het leuke is dat het dan meer opvalt. Dat je alledaagse dingen ontdekt die Streetart Frankey ook best had kunnen maken, maar helemaal niet van hem zijn."