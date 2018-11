Zoektocht naar een nieuwe Tilburgs topevenement: zijn dit kanshebbers?

Ook Dirk de Leeuw - onder meer organisator van feest Disco Snolly, één van de mannen achter het T-Huis in het Spoorpark - loopt alvast warm met een nieuw concept. De aanvraag voor een evenementenvergunning voor een tweedaags festival is net de deur uit. ,,De stad telt knetterveel nationaliteiten, daar willen we iets mee doen. Met muziek, dans, kunst. En dan met name urban en streetart.” Een naam wil ‘ie nog niet prijsgeven, alleen de denkrichtingen. ,,Dat je in de Spoorzone mooie elementen uit Berlijn en London aantreft, van eten tot muziek, en op een ander plein invloeden uit Latijns-Amerika, Afrika of Azië. Als je het met iets moet vergelijken, dan misschien met een mix van Mundial en Incubate. Natuurlijk is het niet meteen zo groot als GLOW, zoiets moet groeien.”



Het is tijd dat Tilburg een Textielfestival op poten zet. Ondernemer Martijn van der Weijden van koffiezaak Mugs & Muffins opperde het idee een paar jaar geleden al. ,,Je ziet soms al van die lantarenpalen met daaromheen een sjaal in Tilburg. Laten we voor het Textielfestival hele gebouwen met textiel inpakken of de straatwanden versieren van wandkleden van textiel.” Waar Eindhoven van nature (als lichtstad) de plek is voor Glow, is Tilburg dat voor een evenement opgebouwd rond textiel, aldus Van der Weijden. ,,De textielgeschiedenis duikt op steeds meer manieren in de stad op, neem de nieuwe voetgangerslichten met de kruikenzeiker.”